حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة مخدومها بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة المعادي بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من شقة مخدومها.

كان قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مصوغات ذهبية - مبلغ مالي من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية).

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمة المذكورة أمكن ضبطها وبحوزتها (المبلغ المالي - المصوغات الذهبية) بمسكنها كما أمكن بإرشادها ضبط بعض المسروقات لدى عميلها (حسن النية) وباستدعاء المجني عليه تعرف على المسروقات واتهمها بالسرقة.