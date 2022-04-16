كشف ملابسات مقتل شخصين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية بسوهاج ووفاة شخصين وتمكنت من تحديد وضبط الجناة.

تبلغ لقسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على سيارة ملاكي ملك (مالك محل موبيليات) وبها آثار أعيرة نارية، وفي وقت لاحق تبلغ من إحدى المستشفيات بمحافظة سوهاج باستقبال (مالك السيارة المشار إليها) مُصاب بأعيرة نارية.

كما تبلغ من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بوفاة شقيقه (سائق مركبة "توك توك") إثر إصابته بعيار ناري وتم نقله لإحدى المستشفيات، وبمناقشته قرر أنه أثناء استقلاله مركبة "توك توك" قيادة (شقيقه المتوفي) متوجهان لمسكنهما فوجئ بقيام أحد الأشخاص يحمل "سلاح ناري" باستيقافهما وقام بإنزاله من "التوك توك" واستقله برفقة (شقيقه المتوفي) وبتعقبه لمركبة "التوك توك" فوجئ بسماع إطلاق أعيرة نارية وعثر على (شقيقه) متوفياً بجوار مركبة "التوك توك".

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة طما).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة خطف (مالك محل الموبيليا) لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجني عليه، وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين لمحل الموبيليات الخاص بالمجني عليه وبحوزتهما (بندقية آلية - بندقية خرطوش) منتحلين صفة رجال شرطة ورغبتهم في مقابلته فقام أحد المتواجدين بالاتصال به هاتفياً فحضر بسيارته وقام أحدهم باستقلال السيارة معه، وانصرف الباقين مستقلين مركبة "توك توك" قيادة أحد المتهمين، وحال سير مالك السيارة وبرفقته أحد المتهمين بالطريق حاول النزول من السيارة فحدثت مشادة بينهما قام خلالها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من السلاح الناري محدثاً إصابة المجني عليه "قائد السيارة" ولاذ بالهرب واستوقف مركبة "التوك توك" سالفة الذكر قيادة "المتوفى" وعقب ذلك حدثت مشاجرة بينهما فأطلق المتهم أعيرة نارية تجاهه مما أدى لوفاته على النحو المشار إليه.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط (السلاحين المستخدمين في الواقعة - عدد من الطلقات النارية –مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.