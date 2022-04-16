ضبط مرتكبي واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة عدد من المشغولات الذهبية من داخل محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من مالك المحل المشار إليه تضمن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالدخول لمحيط المحل ملكه وقيام أحدهم بكسر الزجاج الجانبي باستخدام "شاكوش" وسرقة عدد من المشغولات الذهبية ولاذوا بالفرار.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.