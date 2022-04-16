شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا صحة لصدور أى منشور رسمى عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور منشور رسمي من وزارة التربية والتعليم للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي منشور رسمي من الوزارة للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022.

وشددت على أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل متعلقة بمسابقة 30 ألف معلم، والتي سيتم من خلالها تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات متتالية، مُوضحةً أنه يجري حالياً الإعداد للمسابقة من خلال تحديد المواصفات الفنية والتربوية المطلوبة، مُناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.