شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء 5379 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لمنع قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 469 ألفًا و382 مواطنا، من خلال مستشفى الهلال التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك خلال 6 أشهر، في إطار حرص الوزارة على النهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مستشفى الهلال قدم خدماته الطبية والعلاجية لـ 111 ألفًا و552 مريضًا من المترددين على العيادات الخارجية، فيما قدم قسم الاستقبال بالمستشفى، الخدمة الطبية لـ 23 ألفًا و 134 مريضًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 9 آلاف و229 مريضًا بالأقسام الداخلية بالمستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن المستشفى أجرى 8814 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات كبرى وصغرى وعمليات حرجة وذات مهارة عالية، وشملت (جراحات العظام، مناظير العظام، جراحات العمود الفقري، جراحات الوجه والفكين، جراحات التجميل، جراحات الأوعية الدموية، جراحات عظام الأطفال، جراحات المخ والأعصاب، والجراحات العامة)، وذلك للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي والمستحقين للعلاج على نفقة الدولة والتعاقدات.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى أن السعة السريرية لمستشفى الهلال تبلغ 467 سرير داخلي، و 17 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 15 سرير عمليات وإفاقة، لافتًا إلى أنه يتم العمل على إنجاز عدد من مشروعات التطوير بالمستشفى واستقدام واستحداث الأجهزة والآلات الطبية، بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

وأضاف الدكتور أيمن خلاف مدير مستشفى الهلال، أن إجمالي عدد المترددين على المستشفى لتلقي خدمات العلاج الطبيعي بلغ 32 ألفًا و 583 حالة، كما بلغ عدد التحاليل بالمعمل الإكلينيكي 185 ألفًا و 630 تحليلًا، بالإضافة إلى 227 تحليلًا بقسم المعمل الباثولوجي، مشيرًا إلى إجراء 98 ألفًا، و 213 أشعة عادية ومقطعية، وموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى الأشعة النظرية بالعمليات (C-RAM)، خلال فترة الـ 6 أشهر الماضية.

وذكر «خلاف» أن المستشفى شارك في خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث تم تخصيص جزء من قسم الاستقبال والطوارئ لاستقبال المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس، والكشف عليهم وإجراء المسحات، بالإضافة إلى تخصيص 5 أسرة برعاية الطوارئ للتعامل مع الحالات الحرجة، كما تم فتح خط مباشر بين المستشفى وطوارئ الوزارة لاستقبال وتحويل الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها، حيث تم تخصيص الدور الرابع بالقسم الداخلي بسعة 51 سريرًا لحالات كورونا، بما يعادل 20 % من إجمالي أسرة المستشفى.

وتابع أن المستشفى يشارك في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم انتظار جراحات العظام والعمود الفقري، حيث تم إجراء 5379 عملية، كما شارك المستشفى في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ومبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.