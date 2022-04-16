شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعلن إقرارات ضريبية.. بايدن 610 آلاف دولار دخل وهاريس تتخطى المليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الرئيس بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن دخلاً مشتركًا بلغ 610 الف و702 دولارًا العام الماضي، بينما جنت نائبة الرئيس هاريس وزوجها أكثر من 1.65 مليون دولار، وفقًا لوثائق نشرها البيت الأبيض يوم الجمعة بناءً على الإقرارات الضريبية لعام 2021.

وأظهرت الوثائق أن الرئيس وزوجته دفعوا ضريبة دخل اتحادية فعالة بنسبة 24.6% ، وقال البيت الأبيض في بيان: "بهذا الإصدار، شارك الرئيس إجمالي 24 عامًا من الإقرارات الضريبية مع الجمهور الأمريكي، مما يدل مرة أخرى على التزامه بالشفافية مع الشعب الأمريكي بشأن الشؤون المالية".

كما أظهرت الإقرارات الضريبية أن جو بايدن حصل على 378 الف و333 دولار كرئيس ، وهو مبلغ تناسبي من الراتب السنوي البالغ 400 ألف دولار الذي يتقاضاه الرئيس منذ أن لم يتسلم منصبه حتى 20 يناير من العام الماضي.

ووفقا لصحيفة ذا هيل، حصلت السيدة الأولى جيل بايدن على 67116 دولارًا في وظيفتها كأستاذة في كلية مجتمع فيرجينيا الشمالية.

قال البيت الأبيض إن عائلة بايدن تبرعوا بمبلغ 17394 دولارًا عبر 10 جمعيات خيرية مختلفة ، وكانت أكبر مساهمة هي 5000 دولار لمؤسسة بو بايدن الخيرية، التي سميت على اسم نجل الرئيس الراحل لحماية الأطفال من خطر الإساءة.

وحصلت نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها ، دوج إمهوف ، على دخل إجمالي قدره 1.655.563 دولارًا في عام 2021 ، وفقًا لإقراراتهما الضريبية الصادرة يوم الجمعة.

تظهر الوثائق أن الزوجين الثانيين دفعوا معدل ضريبة دخل فدراليًا فعالاً بنسبة 31.6 في المائة ودفعوا 523371 دولارًا كضريبة دخل فيدرالية، وحققوا دخلاً مشتركًا أقل بقليل من 1.7 مليون دولار.

حصلت هاريس على 215548 دولارًا أمريكيًا كنائبة للرئيس، وهو مبلغ تناسبي من الراتب السنوي 230700 دولار الذي يحققه نواب الرؤساء و400 الف دولار من مبيعات الكتب.