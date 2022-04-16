شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم دورة تدريبية للمبعوثين العراقيين بالتعاون مع الإيكاردا والفاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، عن اختتام الدورة التدريبية لبعض المبعوثين من دولة العراق تحت عنوان "فحص التقاوي طبقا للنظم الدولية"، وذلك في إطار التعاون بين الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا".

وتقدم عضام بالتهنئة للوفد العراقي على اجتياز البرنامج التدريبي المكثف والذي تضمن محاضرات نظرية والتدريب العملي بمعامل الإدارة والزيارة الميدانية لمحطة غربلة وإعداد التقاوي التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بكفرالشيخ ورحب بوجودهم في مصر، مؤكدا عليتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم كافة أوجه الدعم والتدريب للأشقاء العرب.

من ناحيته، تقدم الوفد العراقي بالشكر للمسئولين عن الدورة على حفاوة الاستقبال وعلى برنامج الدورة العملي والنظرى.