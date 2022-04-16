شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ينظم اختبارات للمتقدمين للتسجيل بالمركز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج برئاسة الدكتور عصام جميل اليوم السبت ، ثالث اختبارات القبول للطلاب الجُدد المتقدمين للالتحاق ببرامج التعليم المدمج للتسجيل بالفصل الدراسى مارس 2022.

وكان الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة يتابع عن قرب كل الاستعدادات الخاصة بالاختبارات، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعقد الاختبارات حضوريا وتم تجهيز القاعات الخاصة بالامتحانات، على أن تعقد أونلاين للمسجلين من الدول العربية عبر منصة الجامعة وفق ضوابط وقواعد محددة.

وكان مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة قد أعلن مطلع مارس الماضى عن فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج التعليم المدمج بتخصصاتها المختلفة التي يطرحها المركز، وتفاصيل ومواعيد التقديم لبرامجه واختبارات القبول المختلفة التي يجب أن يجتازها الطالب وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، ويحصل خريجو هذا النظام على درجة البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعلم المدمج.

ويطرح مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج مجموعة من البرامج المتميزة والمتنوعة، وهي :

أولا : كلية التجارة

- برنامج علوم الأعمال : (إدارة الأعمال / المحاسبة / التأمين).

ثانيا : كلية التربية للطفولة المبكرة

- برنامج: إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة.

- برنامج: إعداد معلمي التربية ‏الخاصة.

ثالثا: كلية الآداب برامج :

- الترجمة باللغة الإنجليزية،

- علم النفس وتطبيقاته.

- الدراسات التاريخية وحضارات العالم.

- الاجتماع التطبيقى.

- النشر و الحفظ الرقمى.

رابعا : كلية دار العلوم

- اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.

ويحق لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة وكذلك الحاصلين على مؤهلات عليا ممن ينطبق عليهم أى من الشروط التالية الالتحاق بهذه البرامج.