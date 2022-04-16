الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس عقب الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلًا.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة نهار الثلاثاء 25 درجة مئوية، و15 درجة ليلًا.

وقالت الهيئة إن هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية؛ لتكون ذروة الارتفاع يوم الأحد المقبل.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى أيضًا وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

وأوضحت الهيئة، أن هناك رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من الصحراء الغربية يوم السبت وتمتد إلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد يوم الأحد، ليسود طقس حار جاف ويكون مغبرًا في بعض المناطق.