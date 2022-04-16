الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وتكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري من اليوم السبت حتى الخميس المقبل 21 أبريل 2022.

وتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويميل الطقس إلى الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ويعتدل على السواحل الشمالية.

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى محافظات القاهرة الكبرى.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا السبت

فيما يتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وناشدت الأرصاد المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية بارتداء الكمامات أثناء نزولهم إلى الشارع نظرًا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأعلنت الأرصاد ذروة الموجة الحارة ومن المتوقع أن تسجله يوم الأحد المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.

ومن المتوقع أن تسجل الحرارة عَلى محافظات القاهرة الكبرى غدًا السبت 30 درجة خلال ساعات النهار، و17 درجة ليلًا.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلًا.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة نهارا 25 درجة مئوية، و15 درجة ليلًا.

توقعات الطقس غدًا السبت 16 أبريل 2022

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 30-17

السواحل الشمالية 28-17

جنوب سيناء 33-21

شمال الصعيد 35-20

جنوب الصعيد 28-24

توقعات الطقس يوم الأحد 18 أبريل 2022

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 39-22

السواحل الشمالية 36-20

جنوب سيناء 36-25

شمال الصعيد 40-23

جنوب الصعيد 42-25

توقعات الطقس يوم الاثنين 18 أبريل 2022

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 34-17

السواحل الشمالية 24-15

جنوب سيناء 38-23

شمال الصعيد 37-24

جنوب الصعيد 42-25

توقعات الطقس يوم الثلاثاء 19 ابريل والأربعاء 20 ابريل 2022

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 27-15

السواحل الشمالية 22-16

جنوب سيناء 32-21

شمال الصعيد 29-17

جنوب الصعيد 33- 24

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 25-15

السواحل الشمالية 20-15

جنوب سيناء 30-20

شمال الصعيد 27-16

جنوب الصعيد 33- 22

توقعات الطقس يوم الخميس 21 أبريل 2022

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 25-15

السواحل الشمالية 21-15

جنوب سيناء 30-20

شمال الصعيد 27-16

جنوب الصعيد 32- 22