استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهى رجال الأمن، استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والرجاء المغربي، اليوم السبت، على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وينتشر رجال الأمن بالمجموعة الأفريقية في الاستاد لتأمينه وفتح الأبواب أمام الجماهير، على أن يتم غلقها قبل المباراة بساعة.

ويستضيف الأهلي نادى الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يستقبله الرجاء يوم 22 أبريل المقبل، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.