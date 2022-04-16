شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى لطيف على شمال الصعيد و جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 11.