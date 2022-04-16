أخبار مصر

الطقس غدًا السبت: شديد الحرارة.. ورياح تثير الأتربة في هذه المناطق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة لمدة 5 أيام بداية من السبت 16 أبريل 2022، إلى الأحد الموافق 21 أبريل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية، اليوم الجمعة، إنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل على السواحل الشرقية، لطيف على شمال الصعيد ، ومعتدل على جنوب الصعيد.

طقس السبت 16 أبريل
القاهرة والوجه البحري: 30-17
السواحل الشمالية: 28 -17.
جنوب سيناء: 33-21.
شمال الصعيد: 35-20
جنوب الصعيد: 35-24.

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وقد تكون مثيرة للأتربة على أقصى البلاد على فترات متقطعة.

وإليكم تفاصيل حالة الطقس وفقًا للجدول التالي..

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا