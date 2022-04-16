الطقس غدًا السبت: شديد الحرارة.. ورياح تثير الأتربة في هذه المناطق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة لمدة 5 أيام بداية من السبت 16 أبريل 2022، إلى الأحد الموافق 21 أبريل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية، اليوم الجمعة، إنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل على السواحل الشرقية، لطيف على شمال الصعيد ، ومعتدل على جنوب الصعيد.

طقس السبت 16 أبريل

القاهرة والوجه البحري: 30-17

السواحل الشمالية: 28 -17.

جنوب سيناء: 33-21.

شمال الصعيد: 35-20

جنوب الصعيد: 35-24.

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وقد تكون مثيرة للأتربة على أقصى البلاد على فترات متقطعة.

وإليكم تفاصيل حالة الطقس وفقًا للجدول التالي..