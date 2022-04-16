شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان العربية تدين انتهاكات الاحتلال فى الأقصى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت لجنة حقوق الإنسان العربية، برئاسة المستشار جابر المرى، ما أقدمت عليه القوة القائمة بالاحتلال من انتهاكات فى الأقصى المبارك، مؤكدا على أن ما شهده المسجد الأقصى خلال الساعات الأخيرة من تعد على المصلين هو امتداد لسلسلة بغيضة من الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وإمعانا في خرق القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، وعدم احترام الحق فى ممارسة الشعائر الدينية.

وأضاف البيان الصادر عن المجلس، أن هذا الانتهاك الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان والتعدي المقيت ضد المقدسات الدينية يُظهِر توجه القوة القائمة بالاحتلال لإثارة مشاعر المسلمين فى مختلف بقاع العالم خلال شهر رمضان المبارك.

يذكر أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر بتاريخ 21 مايو2021 قرارا بتشكيل اللجنة الدولية المستقلة المستمرة للتحقيق في جميع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية وإسرائيل، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية.

ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة التحقيق الدولية المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان سرعة إصدار تقريرها عن هذه الانتهاكات من أجل ضمان المساءلة والمحاسبة عنها.