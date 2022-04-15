شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة جمعة ختام الصوم بكنيسة السيدة العذراء بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القنديل العام، قداس جمعة ختام الصوم، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالمعادى.

وشارك غبطته فى الصلاة الأب يوحنا عادل، راعى الكنيسة، والأب بيشوى رسمى، مدير الكلية الإكليريكية، والأب إبرام ماهر وكيل الكلية، وعدد من الأباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وشمامسة الكلية الإكليريكية، كما حضر أيضًا عدد من شعب الرعية.

وتحدث غبطته فى كلمة العظة عن كيفية مقاومة روح الشر، والثبات في الحق والاستمرار في الصلاة، ثم اختتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية من غبطة البطريرك للحاضرين.



الأنبا إبراهيم إسحاق