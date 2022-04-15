شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد تتأثر بمنخفض خماسينى شديد الحرارة غدًا والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء بداية من الغد على أثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية .

وتكون ذروة الارتفاع يوم الأحد القادم حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة، كما ترتفع درجة الحرارة الصغري أيضًا وتكون درجات الحرارة أعلي من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

ويكون هناك رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق واسعة من الصحراء الغربية يوم السبت وتمتد إلي القاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد يوم الأحد ليسود طقس حار جاف ويكون مغبرًا في بعض المناطق.