شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالمدارس الفنية × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالصفين الأول والثانى الثانوى الفنى، نرصدها فى التقرير التالى توقيتات عقد الاختبارات للطلاب .
- ـ تبدأ امتحانات النقل التحريرية بالتعليم الفني في بعض المحافظات حسب الكثافة الطلابية بكل مديرية.
- ـ تنطلق الامتحانات التحريرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 أبريل الجارى.
- ـ سيتم استغلال 4 أيام فقط لعقد الامتحانات خلال الشهر الجارى.
- ـ تعقد الامتحانات أيام "19 و20 و26 و27 أبريل الجارى.
- ـ تعقد الامتحانات بعيدا عن الإجازات والأعياد القومية وأعياد الإخوة المسيحيين.
- ـ تستكمل الامتحانات بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.
- ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عقد الامتحانات.
- ـ تم وضع أسئلة الامتحانات لعقد اختبارات الفصل الدراسى الثانى.