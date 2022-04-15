شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالمدارس الفنية × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالصفين الأول والثانى الثانوى الفنى، نرصدها فى التقرير التالى توقيتات عقد الاختبارات للطلاب . ـ تبدأ امتحانات النقل التحريرية بالتعليم الفني في بعض المحافظات حسب الكثافة الطلابية بكل مديرية. ـ تنطلق الامتحانات التحريرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 أبريل الجارى. ـ سيتم استغلال 4 أيام فقط لعقد الامتحانات خلال الشهر الجارى. ـ تعقد الامتحانات أيام " 19 و 20 و 26 و 27 أبريل الجارى. ـ تعقد الامتحانات بعيدا عن الإجازات والأعياد القومية وأعياد الإخوة المسيحيين. ـ تستكمل الامتحانات بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك. ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عقد الامتحانات. ـ تم وضع أسئلة الامتحانات لعقد اختبارات الفصل الدراسى الثانى.