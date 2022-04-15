شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن إجراء مقابلات للأطفال المتقدمين بالمدارس المصرية اليابانية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيجرى التواصل بالطلاب "المقبولين مبدئيا" للالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، لعمل المقابلات الشخصية لهم بداية من يوم الأحد المقبل بالمدارس الحالية، وذلك كمرحلة أولى "للأكبر سناً" وفقاً لاحتياجات المدارس.

وتابعت وحدة المدارس المصرية اليابانية عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": أما الطلاب المتقدمين للفروع الجديدة (بور فؤاد - مرسى مطروح - مدينة المستقبل والعاشر 3، على أنه سيتم التواصل معهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

المدارس المصرية اليابانية