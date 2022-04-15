"اتزحلق على شط الترعة".. غرق شاب من متحدي الإعاقة بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه غرقا بإحدى الترع بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بإحدى الترع بمركز البدرشين.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري تنسيقا مع قطاع الجنوب برئاسة اللواء مصطفى البكري مدير القطاع.

تمكن رجال الضفادع البشرية من انتشال جثة الغريق، وتبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأثناء سيره على حافة الترعة انزلقت قدماه ما أسفر عن مصرعه متأثرًا بإصابته بإسفكسيا الغرق.

جرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.