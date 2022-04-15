شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية تنجح فى إجلاء مواطن مصرى وأسرته من دونباس بتنسيق مع السفارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الجالية المصرية في أوكرانيا بالتنسيق مع السفارة المصرية في أوكرانيا في اجلاء وتأمين خروج المواطن المصري شريف عبدالمحسن أحمد وزوجته الاوكرانية إيرينا ووالدة زوجته من مدينة ليمان الواقعة في منقطة دونباس شرق أوكرانيا الي مدينة دنبرو الأوكرانية.

وكان المواطن المصري شريف وأسرته عالقين منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية في فبراير الماضي داخل مدينة ليمان التي تشهد اشتباكات ضخمة وقصف عنيف بين القوات الاوكرانية والقوات الروسية.

وأمضت الاسرة أغلب أوقاتها منذ بداية الحرب داخل أحد المخابئ تحت الأرض هربا من جحيم الحرب وعانت الأسرة طول الوقت من نقص حاد في المواد الغذائية، بالاضافة إلي شعور الخطر الذي لازم الأسرة طول الوقت فالقصف والاشتباكات شمل الحي الذي أختبئت الأسرة في أحد ملاجئة.

وبعد عدت أسابيع من القصف استطاع شريف التواصل مع نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا أحمد محمد السعيد ومع السفارة المصرية في أوكرانيا وقامت الجالية والسفارة بعمل تنسيق كبير لتأمين خروج شريف وأسرتة الي مدينة دنبرو أقرب المدن الآمانة لمنطقة دونباس وقامت بتوفير سكن لشريف وأسرته تمهيدا لنقلهم الي غرب أوكرانيا الاكثر أمانا.