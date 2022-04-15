شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "فى ذكرى العاشر من رمضان.. الرئيس السيسى يؤدى صالة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى.. الرئيس يلتقى قادة القوات المسلحة.. ويؤكد: الشعب المصرى يقدر جهود وتضحيات أبطال الجيش.

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