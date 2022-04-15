شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أداء صلاة العيد بالمساجد الكبرى والجامعة بنفس ضوابط العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم السماح بأداء صلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام.

وشدد جمعة فى تغريدة له منذ قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أنه سيتم منع صلاة العيد في الساحات وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها أو التحكم في تدافع الناس عليها.