شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة ينعى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أيمن محمد الأمين رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور أيمن محمد الأمين -رحمه الله- يرأس الإدارة المركزية للجان الطبية، التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حتى وفاته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.