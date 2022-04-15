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القائم بأعمال وزير الصحة ينعى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية

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القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أيمن محمد الأمين رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

وكان الدكتور أيمن محمد الأمين -رحمه الله- يرأس الإدارة المركزية للجان الطبية، التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حتى وفاته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة. 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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