بعد القبض عليهم.. ما مصير مقدم وطاقم عمل "كريزي تاكسي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أجرت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحصًا ومراجعة لتراخيص برنامج المقالب "كريزي تاكسي" بعد التحفظ عليهم بمنطقة المهندسين، الجمعة.

تبين بالفحص والتحري تحت إشراف العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، أن البرنامج يتم تصويره دون تراخيص وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين الخمسة إلى النيابة العامة بتهمة مزاولة مهنة بدون ترخيص.

قبل الإفطار، قادت الصدفة أحد الأشخاص للترجل بشارع جامعة الدول العربية، أبصر حركة غير طبيعية تلاها وضع شخص في حقيبة سيارة أجرة "تاكسي".

لم يتردد الشخص في إبلاغ الشرطة عبر خط النجدة "إلحقونا في حالة خطف بشارع جامعة الدول.. حطوا واحد في شنطة تاكسي قدام عيني".

توجيهات سريعة من الرائد حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة لضباطه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تبين بالفحص بقيادة الرائد باسم أبو الدهب رئيس مباحث نقطة المهندسين، أن البلاغ بخلاف الحقيقة، وأن الواقعة بعيدة كل البعد عن الخطف بل جزء من برنامج "كريزي تاكسي".

اصطحبت القوات مقدم البرنامج إبراهيم السمان و3 من طاقط العمل وسائق إلى ديوان القسم للتحقيق ومراجعة التراخيص الخاصة بالبرنامج.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.