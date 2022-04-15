اصطدام سيارتين بجوار سجن مايو.. والمعاينة تكشف حصيلة المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارتين بمدينة 15 مايو، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين بجوار سجن مايو على طريق المرصد.

وجه مدير مرور العاصمة بسرعة انتقال الخدمات إلى محل الحادث تنسيقًا مع دوريات شرطة النجدة وإدارة الطرق والمنافذ. وتبين اصطدام سيارة ملاكي وأخرى أجرة "ميكروباص" بجوار سجن مايو.

الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكمدنات وسحجات بالجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات مرفق الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

ويعمل رجال المرور على سحب الكثافات وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مدعومين بأوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.