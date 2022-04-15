شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعلن استعدادها لبدء تصدير القمح إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التجارة الهندي، شري بيوش غويال، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لبدء تصدير القمح إلى مصر، وكتب "غويال" على تويتر: "مصر اعتمدت الهند كمورد للقمح، نحن على استعداد لبدء تصدير القمح إلى مصر".

وكان وزير الزراعة السيد القصير، قد أعلن اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، ويأتي ذلك في اطار جهود الدولة المتواصله لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجيه.