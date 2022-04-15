الخارجية المصرية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المُبارك

القاهرة - سامية سيد - أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم الجمعة، اقتحام القوات الاسرائيلية المسجد الأقصى المُبارك، وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من المُصلين.

وأكد السفير حافظ، في بيان صحفي له، ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى، الذي يُعد وقفًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين.