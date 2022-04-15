شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحذر من صفحات مزيفة تستخدم اسم الجريدة لنشر أخبار كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستغل بعض اللجان الإلكترونية التى تهدف إلى إثارة الشائعات عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، تصميمات ”الخليج 365” فى عرض أخبارها وتغطياتها عبر حساباتها الشخصية، لإضافة عنصر المصداقية المفقودة لشائعاتها التى تتداولها باستمرار، وهو ما ظهر في بعض الصور التى انتشرت خلال الساعات الأخيرة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى .

واستخدمت إحدى اللجان الإلكترونية، صورة تم تداولها البعض بتصريح مكذوب لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يقول فيه: "السيد المسيح هو ابن الرب وكل من ينكر ذلك فهو كافر" واليوم السابع يؤكد أنه لم يتم نشر أية تصريحات من هذه النوعية للبابا تواضروس عبر موقعها أو منصاتها الإلكترونية الموثقة على صفحات السوشيال ميديا.

وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "الخليج 365."

ودأبت هذه الصفحات المجهولة، والتى يستتر ورائها بعض الموتورين وأصحاب المآرب الخبيثة، على استغلال "لوجو" و"اسم" الخليج 365، للاستفادة من مصداقيته.

ويؤكد ”الخليج 365” أنه كلف فريقه القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون ورائها، والذى قام بدوره بإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون الصفحات المجهولة.

وتعتبر صفحة ”الخليج 365” الموثقة على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار ”الخليج 365”، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.