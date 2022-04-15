شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى رسامة القس أمين مجدى مساعدا لكنيسة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل رسامة وتنصيب القس أمين مجدي قسًّا مساعدًا للكنيسة الإنجيلية فى 6 أكتوبر،بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام لسنودس النيل الإنجيلي، وشارك في فعاليات برنامج الاحتفال، القس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس ثروت سمير، راعي كنيسة ٦ أكتوبر، والقسسامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس محسن نعيم، رئيس مجلس شئون القسوس، والشيخ أسامة إسحق، سكرتير مجلس الكنيسة، والقس مجديفؤاد، راعي كنيسة نجع حمادي الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ.

وقال الدكتور القس أندريه زكي خلال كلمة الاحتفال: "أهنئ القس أمين على رسامته اليوم، وتنصيبه قسًّا مساعدًا لكنيسة ٦ أكتوبر، كما أهنئ القس ثروت سمير، راعيالكنيسة، وجميع شعب الكنيسة الحبيب".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "في مثل هذه الأيام نتذكر دخول السيد المسيح الانتصاري لأورشليم، ونتذكر رسالة التواضع في اختيار المسيح أن يدخل أورشليم على جحشابن أتان وليس على فَرَس، كما نتذكر ثبات وجه المسيح نحو أورشليم، لأنه كان يعلم أن في الموت والألم والقيامة، حياة جديدة".