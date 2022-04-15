شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الحزن الدكتور أيمن محمد الأمين رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر.

وقالت النقابة، فى بيان، أن الدكتور أيمن محمد الأمين قد قام بدور بارز نحو حصول أسر شهداء فيروس كورونا من الفريق الطبي على مستحقاتهم، فقد أصدر قرار باعتبار الوفاة بفيروس كورونا وفاة إصابية تستحق عنها الأسرة معاش وفاة إصابة العمل.

كما كانت نقابة الأطباء تلجأ إليه في الكثير من مشكلات الأطباء والفريق الطبى، وكانت النقابة تلقى من الدكتور أيمن الأمين كل تعاون و استجابة.