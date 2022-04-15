تكلفة النقل مستقرة.. لماذا لم ترتفع أجرة المواصلات رغم زيادة أسعار البنزين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، ثبات أجرة المواصلات في جميع المحافظات رغم رفع أسعار البنزين صباح اليوم.

وكشف قاسم، لمصراوي، سبب ثبات أجرة المواصلات رغم زيادة أسعار البنزين، قائلا: المواصلات العامة تعتمد على السولار الذي لم يتغير ومن ثم ستكون تكلفة النقل للسلع والأفراد مستقرة على ما هي عليه.

وأشار متحدث التنمية المحلية إلى أن المحافظات ستقوم بمتابعة الأمر في المواقف العامة.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أبريل / يونيه 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة

كالآتي: 7,50 جنيه للتر بنزين 80، و8,75 جنيه للتر بنزين 92، و9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

كما تقرر زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.