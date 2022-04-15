السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة في تنفيذ المهام بتفان وإخلاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى اليوم صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطــاوي، تزامنـاً مـع احتفـالات مصـر والقـوات المسلحة بـذكرى انتصـارات العاشر من رمضان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وعقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، التقي الرئيس بقادة القوات المسلحة، وقدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأدار الرئيس حواراً مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة، مشيداً بجهـود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكداً أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها.​