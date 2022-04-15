بـ 140 راكبا.. مصر للطيران: إقلاع رحلة إلى موسكو بعد التوقف لأسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

أقلعت رحلة شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو،

تحمل رقم MS729 / MS730، بعد فترة توقف دامت عدة أسابيع على خلفية الأحداث الروسية الأوكرانية.

وقالت مصادر بالشركة، إن رحلة موسكو أقلعت من مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وتم إنهاء إجراءات سفر 140 راكبا على الطائرة، ومن المقرر أن تعود في العاشرة مساء اليوم.

وطالبت الشركة، المسافرين ممن لهم حجوزات سابقة والراغبين في السفر بين القاهرة وموسكو، الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717، أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين، وضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا، وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر.​