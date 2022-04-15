إصابة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول شخصين، مقيمان بمحل البلاغ، وطرف ثان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم تطورت لمشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم تصادف مروره بمحل البلاغ، بأماكن متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات تم السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحد أفراد الطرف الأول فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وبسؤال المصاب اتهم أحد أفراد الطرف الأول بإحداث إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.