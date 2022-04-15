أمن المنافذ: ضبط 10 قضايا متنوعة.. وتنفيذ 278 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 10 قضايا.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الأقراص المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 29 قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد 1360 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 278 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات ضبط 2 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.