"فلوس ودهب".. القبض على المتهم بالتسلق وسرقة فيلا بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران :

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق".

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم يفيد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية، مبلغ مالي، متعلقات شخصية من داخل الفيلا سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته طبنجة صوت، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، كما تم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.