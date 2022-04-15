شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يصلى قنديل وقداس "ختام الصوم" فى وادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة صلوات جمعة ختام الصوم في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وبدأت الصلوات بصلاة القنديل (سر مسحة المرضى)، تلاها صلوات القداس الإلهي.

وألقى قداسة البابا عظة القداس التي أشار خلالها إلى أن (يوم جمعة ختام الصوم) يختم فترة الصوم الأربعيني تمهيدًا لبدء فترة روحية عالية وهي فترة أسبوع الآلام،وفيها التوبة والنعمة والقداسة، لذلك هذا اليوم يقدم لنا ٣ رسائل:

١- رسالة روحية من خلال سر مسحة المرضى ورشومات القنديل على الجبهة (الفكر)، وعلى الحنجرة (الكلام)، وعلى الأيدي (العمل)، "فَقَطْ عِيشُوا كَمَا يَحِقُّ لإِنْجِيلِالْمَسِيحِ" (في ١: ٢٧).

٢- رسالة شخصية من خلال مدينة أورشليم باسم الإنسان لتقديم التوبة وبدء حياة جديدة، "يَا أُورُشَلِيمُ، يَا أُورُشَلِيمُ!... كَمْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلاَدَكِ كَمَا تَجْمَعُ الدَّجَاجَةُفِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا، وَلَمْ تُرِيدُوا!" (مت ٢٣: ٣٧).

٣- رسالة تحذيرية من خلال شرح نتيجة فعل الخطية في الإنسان، "هُوَذَا بَيْتُكُمْ يُتْرَكُ لَكُمْ خَرَابًا" (مت ٢٣: ٣٨).

وشارك في الصلوات نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، ومجمع رهبانه وعدد كبير من الشعب.