شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: اجتماعات المسار الدستورى الليبى بمصر بحثت آليات إقرار الأساس الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر ليبية فى تصريحات لليوم السابع، اليوم الجمعة، أن اجتماعات المسار الدستورى الليبى فى القاهرة تطرقت لبحث الآليات التنفيذية المطلوبة لإقرار الأساس الدستورى والتشريعى للانتخابات الوطنية بليبيا.

أوضحت المصادر أن اجتماعات المسار الدستورى الليبى التى تحتضنها القاهرة تتواصل وسط أجواء تتسم بالإيجابية وحرص المشاركين على التشاور لضمان إعلاء المصلحة الوطنية فوق إية اعتبارات.

ويتواصل لليوم الثالث على التوالى انعقاد أعمال لجنة المسار الدستوري الليبي التي تستضيفها مصر برعاية الأمم المتحدة لليوم الثالث على التوالى بمشاركة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين.

وكان رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي قد رحب في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات بالأشقاء الليبيين المشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبى، كما نقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود.

تأتي تلك الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة وتستضيفها القاهرة لتؤكد على ضرورة دعم المجتمع الدولي المؤسسات الممثلة عن الشعب لدعم التوافق الليبي الليبي كالسبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.