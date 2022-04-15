شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة ونشاط للرياح غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 11.