شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين الجديدة.. بنزين 80 بسعر 750 قرشًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إصدار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا رقم 339 لسنة 2022، وحدد أسعار البنزين الجديدة.

ونصت المادة الأولى، من الجريدة الرسمية، في عددها رقم 88، اليوم الجمعة، على أن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 750 قرشًا. ونصت المادة الثانية: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 875 قرشًا.

ونصت المادة الثالثة: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 975 قرشًا، ونصت المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

غلق كلى لمطلع الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى والمؤدى للمريوطية 10أيام أعلنت محافظة الجيزة انه في ضـوء تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طـريـق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق والتي تشرف على تنفيذها وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقـل البـرى) فان الشركة المنفذة للمشروع ستقوم بأعمال توسعة لمطلع الطريق الدائري للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثه . وأوضحت محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائري المشار إليه تحديدا للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية وذلك لمدة (10 أيام) ابتـداء مـن الســـاعة 12 صباح اليوم الجمعة 15-4-2022 وحتى صباح يوم الأحد الموافـق 24-4-2022 على ان تكون مواعيد الأعمال على مدار 24ساعة . التنمية المحلية: لا زيادة فى أجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين

شدد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على عدم زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار، وذلك لأن المواصلات العامة تعتمد على السولار الذى لم يتغير ومن ثم ستكون تكلفة النقل للسلع والأفراد مستقرة على ما هى عليه.

وأكد قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الوزارة وجهت المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

و شددت وزارة التنمية المحلية، على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وتتالع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بشكل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات، فيما تتلقى مبادرة صوتك مسموع بالوزارة تتلقى شكاوى المواطنين فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيه 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80، و8,75 جنيه للتر البنزين 92 و9,75 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .

المالية تطلق منظومة تسجيل الشحنات المسبق بالموانئ الجوية تجريبيًا منتصف مايو

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم الإطلاق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو المقبل، وبدء التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر 2022، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة للمشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية.

ولفت الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى نجاح تطبيق منظومة «ACI» بالموانئ البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 30 ألف شركة و80 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس».

دعا الوزير، المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى المبادرة بالانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة، موضحًا أنه ينبغي على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركي «ACID»، وسيتم إصدار «ACID» في الشحن الجوي بشكل فورى، ولن يتم السماح بتفريغ الشحنة إلا بعد إدراج الناقل أو قادة الطائرات لرقم القيد الجمركي.

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد المشير

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل ، صلاة الجمعة، بمسجد المشير، تزامنا مع احتفالات انتصار العاشر من رمضان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنأ الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وقال عبر الحساب الرسمى بتويتر :"نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستوراً ومنهجا في بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن".

وتعد ذكرى العاشر من رمضان انتصار جسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة في استرداد أرض سيناء المقدسة، وأعاد لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها، وأنه سيظل يومًا عظيمًا في تاريخ العسكرية المصرية العريقة يمتلئ بذكريات الفخر والنضال.

صرف معاشات أبريل اليوم من ماكينات ATM للمتخلفين عن الموعد المحدد

يستمر بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة البنك اليوم فى صرف معاشات ابريل بزيادة 13 % من ماكينات الصرف الألى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

كما تستمر الهيئة القومية للتامين الاجتماعي فى صرف معاشات أبريل بزيادةُ المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية.

وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من الأول من إبريل 2022 و ذلك بحد أدني 120 جنيه و حد أقصي 1222 جنيه حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة إعتباراًمن تاريخ إستحقاق المعاش

الإسكان تبدأ إرسال ملفات الحاجزين المتقدمين على وحدات متوسطى الدخل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إرسال ملفات الحاجزين الذين قاموا بحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل في مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة) إلى جهات التمويل المختلفة، وذلك تمهيدًا لبدء عملية الاستعلام عنهم.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي عقب 10 أيام فقط من غلق باب الحجز للوحدات المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة)، كدليل على العمل الدءوب بالصندوق.

من جانبها قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الجهات المختصة داخل الصندوق قامت بالعمل على تهيئة الملفات وتحضيرها خلال الأسبوع الماضي تمهيدًا لنقلها إلى البنوك المختلفة، للبدء في القيام بالاستعلام الائتماني I-Score والاستعلام الميداني على المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات.