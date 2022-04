شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تشهد عبور السفينة العملاقة "EVER ARM" برحلتها البحرية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة فى بيان صحفى بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت، أمس الخميس، عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER ARM"، في أولى رحلاتها البحرية، عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

ولضمان عبور السفينة بأمان، وجه الفريق أسامة ربيع باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بتعيين قاطرتين مصاحبتين ومجموعة من كبار المرشدين بالهيئة لإرشادها خلال رحلتها عبر القناة.

تتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي "EVER GREEN"، وتعد هى الشقيقة الأحدث لسفن "EVER ACE" و"EVER ACT" و"EVER AIM" و"EVER ALP" ، والتي عبرت جميعها القناة عدة مرات من قبل، لتصبح السفينة EVER ARM هى الخامسة ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة عملاقة جاري بناؤها من الفئة 24 A ، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.5 متر، فيما تبلغ حمولتها الصافية 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24 ألف حاوية.

وأكد الفريق ربيع على أن عبور سفن الحاويات الأكبر عالمياً للقناة عبر المجرى الملاحي الجديد يعطي دلالة واضحة على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع عامل الأمان الملاحي وتعزيز المكانة التنافسية للقناة لتظل الوجهة الأولى والممر الملاحي الأسرع والاقصر والأكثر أمانا لنقل حركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية بمواكبة تطورات صناعة السفن عالميا من خلال استمرار مشروعات التطوير في المجرى الملاحي وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، وذلك بالتوازي مع الجهود المتواصلة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الخطوط الملاحية و ترسانات بناء السفن بما يتيح تبادل الدراسات والخبرات والرد على استفساراتهم بشأن مواصفات قناة السويس ملاحيًّا حتى تتلائم مواصفات الأجيال المستقبلية من السفن العملاقة مع أبعاد قناة السويس باعتبارها مسارًا ملاحيًّا رئيسيًّا للتجارة بين آسيا وأوروبا.

من جانبه، أعرب الربان Hong Tsonga Been كابتن السفينة EVER ARM عن سعادته بعبور قناة السويس على متن أحدث وأكبر سفينة حاويات في العالم في رحلتها البحرية الأولى، مشيرا إلى أنه قد سبق له عبور القناة مايزيد عن 30 مرة على مدار سنوات عمله بالخط الملاحي EVERGREEN ، مشيدا بما لمسه من تعاون مرشدي الهيئة وما يتمتعوا به من كفاءة عالية جعل من عبور القناة أمرا يسيرا.