شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: لا زيادة فى أجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على عدم زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار، وذلك لأن المواصلات العامة تعتمد على السولار الذى لم يتغير ومن ثم ستكون تكلفة النقل للسلع والأفراد مستقرة على ما هى عليه.

وأكد قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الوزارة وجهت المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

و شددت وزارة التنمية المحلية، على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وتتالع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بشكل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات، فيما تتلقى مبادرة صوتك مسموع بالوزارة تتلقى شكاوى المواطنين فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيه 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80، و8,75 جنيه للتر البنزين 92 و9,75 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .