شكرا لقرائتكم خبر عن الشكاوى الحكومية تنجح فى إنقاذ حياة مسن 75 عاما من هبوط فى عضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين، من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات ومختلف الأجهزة والجهات الحكومية، خلال الأيام الماضية.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى استغاثة أخرى وردت للمنظومة من مواطن مقيم بمركز السنطة بمحافظة الغربية، يبلغ من العمر75 عامًا، ويعاني من زيادة بالوزن حيث يفوق وزنه 200 كجم، ولديه قصور بالدورة الدموية وهبوط بعضلة القلب وعدم انتظام بدقات القلب مصاحبة لقصور بوظائف الكلى والكبد.

وأفادت نتائج التحاليل الطبية، التي تم إجراؤها حديثا للحالة، بوجود ارتفاع طفيف بنسبة السكر بالدم ووجود التهابات صديدية بالجلد، مطالبًا بنقله وعلاجه على نفقة الدولة بأى مستشفى حكومى متخصص مع توفير آلية مناسبة لنقله لصعوبة حركته نتيجة لزيادة الوزن.

وفي هذا الصدد، أشار مدير منظومة الشكاوى إلى التنسيق مع كل من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة شمس، والدكتور محمد غنيمه، عميد أكاديمية القلب والصدر بجامعة عين شمس، وكذا هيئة الإسعاف، حيث تم نقل الحالة من محل سكنه بمحافظة الغربية إلى أكاديمية القلب والصدر بمحافظة القاهرة، وعقب الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعرضه على لجنة طبية مُشكلة من استشاريى (أمراض القلب والأوعية الدموية، الباطنة، الصدر، الجلد والجراحة العامة)، تقرر حجزه بالمستشفى ووضعه على بروتوكول علاجي مناسب لمدة خمسة أيام لاستقرار حالته، وتم خلالها الانتهاء من استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لتركيب منظم ضربات القلب الكهربائي له وتم التركيب بنجاح، وفور استقرار حالته الصحية تم إصدار بطاقة متابعة شهرية للمريض لمناظرته بالعيادات الخارجية مع كل من استشاري (السمنة وأمراض القلب) تجنبًا لحدوث أي مضاعفات صحية مستقبلًا.