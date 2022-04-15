شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لمطلع الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى والمؤدى للمريوطية 10أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة انه في ضـوء تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طـريـق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق والتي تشرف على تنفيذها وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقـل البـرى) فان الشركة المنفذة للمشروع ستقوم بأعمال توسعة لمطلع الطريق الدائري للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثه .

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائري المشار إليه تحديدا للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى الى مناطق المريوطية وذلك لمدة (10 أيام) ابتـداء مـن الســـاعة 12 صباح اليوم الجمعة 15-4-2022 وحتى صباح يوم الأحد الموافـق 24-4-2022 على ان تكون مواعيد الأعمال على مدار 24ساعة .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بالمتابعه للأعمال وإزالة اي مع معوقات أمام الشركه المنفذة لما للمشروع من أهمية، لافتا ان الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بتجهيز التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل علي قائدي المركبات والتي شملت حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود الى الطريق الدائرى أتجاه مناطق المريوطية ستقوم بأستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مـروراً بميدان المنيب والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم ، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية.

ومن جانبها، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.