شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف والأزهر يطلقان قافلة دعوية بشمال سيناء الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق قافلة دعوية مشتركة بينها وبين الأزهر الشريف، إلى محافظة شمال سيناء بمناسبة أعياد سيناء، وذلك يوم الجمعة المقبلة ، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "العشر الأواخر من رمضان وواقعنا المعاصر" .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن القافلة تأتى في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وفيما يلى أسماء العلماء المشاركين في القافلة ووظيفة كل منهم والمسجد الذى سيتوجه إليه:

1. د. محمد عزت محمد محمد - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - العاطي الوهاب

2. د. عمرو محمد مصطفى مصطفى - مدير عام الإدارة العامة للبعثات والوافدين - النصر

3. د.أحمد عبد الهادي علي حسن - مدير إدارة المراكز الثقافية - الرفاعي

4. الشيخ / عبد الناصر مصبح إبراهيم - واعظ بمنطقة وعظ شمال سيناء - عمرو بن العاص – المساعيد

5. الشيخ / خالد عبد العزيز سليمان - واعظ بمنطقة وعظ شمال سيناء - المالح

6. الشيخ / محمد محمد إبراهيم الطيار - إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء - آل عمار

7. الشيخ / محمود محمد شمس الدين - واعظ بمنطقة وعظ شمال سيناء - الهادي

8. الشيخ / سليم أحمد سليم إبراهيم - واعظ بمنطقة وعظ شمال سيناء - السلام بأبي صقل

9. الشيخ / محمد ماهر عبد الواحد منصور - إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء - الإسراء

10. الشيخ / هاني إسماعيل عوض سليم - واعظ بمنطقة وعظ شمال سيناء - المدينة المنورة - الضاحية