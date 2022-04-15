زيادة أسعار البنزين.. النقل العام بالقاهرة تكشف موقف تذاكر الأتوبيسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، موقف أسعار تذاكر خطوط أتوبيسات النقل العام بعد زيادة أسعار البنزين اليوم.

وردا على سؤال الخليج 365: هل سيتم زيادة أسعار تذاكر الهيئة؟، أجاب:"يوجد ثبات في أسعار تذاكر الهيئة.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أبريل / يونيه 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 7,50 جنيه للتر بنزين 80، و8,75 جنيه للتر بنزين 92، و9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

كما تقرر زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.