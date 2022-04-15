​سد النهضة.. خبير مياه: إثيوبيا بدأت الاستعداد للتخزين الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، المخزون الحالي لسد النهضة، موضحًا أنه طبقًا للأقمار الصناعية فإن المخزون يبلغ حوالي 7 مليارات متر مكعب عند منسوب 575 م فوق سطح البحر، بانخفاض مليار متر مكعب واحد منذ فتح بوابة التصريف 12 مارس الماضي، و3 مليارات متر مكعب من أعلى منسوب عند نهاية الفيضان في أكتوبر الماضي الذي وصل إلى 580 مترًا، ثم استقر بعد انتهاء الفيضان عند منسوب 576 بمقدار 8 مليارات م3 هي إجمالي التخزين الأول والثاني في العامين الماضيين.

وأضاف شراقي، في منشور على صفحته عبر "الفيسبوك": "كما يظهر في الصورة اليوم 14 أبريل عمل التوربين رقم 10، واستمرار تدفق المياه من خلال إحدى فتحتي التصريف، وظهور بعض الجزر نتيجة انخفاض المخزون".

وتابع: "هناك أنباء عن أعمال خرسانية أعلى جسم السد خاصة في الجانب الغربي، ولكن لا توجد بيانات تفصيلية مؤكدة عن مدى التقدم".

وتستهدف إثيوبيا تخزين ثالث بحوالي 10 مليارات م3 عن طريق تعلية السد بمقدار 20 مترًا بما يعادل حوالي 1.3 مليون متر مكعب خرسانة، وهذا مستحيل في الفترة الزمنية المتبقية على الفيضان الجديد (أقل من ثلاثة أشهر).