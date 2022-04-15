نائب رئيس شعبة الخضر يكشف حقيقة وصول سعر كيلو البامية إلى 200 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكة، حقيقة وصول سعر البامية في الأسواق إلى 200 جنيه، موضحًا أن هذا الكلام غير صحيح وعار تمامًا من الصحة.

وقال نائب رئيس شعبة الخضر، في تصريحات لمصراوي، إن سعر البامية حاليًا من 35 لـ40 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه ليس الموسم الخاص بالبامية ولكنه حاليًا في مرحلة البشاير، موضحًا: "لو في السوق كله 200 كيلو فقط هيتباعوا بكام جملة؟".

وتابع: "سعر البامية لم يصل إلى 200 جنيه وهذا الكلام كذب وغير صحيح ولا 100 جنيه وأقصى سعر لها ما بين 50 لـ 60 جنيهًا، وهذا يحدث كل عام وبعد ذلك يصل سعرها إلى 5 جنيهات في الصيف، لسة موسمها ماشتغلش".