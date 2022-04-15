من يستطيع إلغاء حج "المجاملة" مصر أم السعودية؟ العليا للحج تُجيب​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر باللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، المسؤول عن إلغاء حج "المجاملة"، عقب توجيه الحكومة، بعدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام (حج المجاملة).

وقال المصدر لمصراوي، إن الجهة الوحيدة المسؤولة عن إلغاء "حج المجاملة" هي المملكة العربية السعودية، وليست الحكومة المصرية، كون القرار يخص السلطات السعودية وليس السلطات المصرية.

وتابع المصدر:"لا يستطيع أحد أن يفرض على المملكة العربية السعودية إلغاء تأشيرات المجاملة لأن القنصلية السعودية في مصر هي من تملك حق الإلغاء من عدمه كونها فريضة.. ومينفعش أسقط فريضة علشان خاطر الدولار غالي".

وأكمل: عدد تأشيرات المجاملة محدود ولا يستطيع أحد منعها إلا المملكة العربية السعودية، وذلك يرجع لظروف معينة، لأنها هي من تعرف حصة الحج وكوتتهم ويقدروا يخرجوا كام تأشيرة".

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