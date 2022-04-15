شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاور مرورية تم تطويرها فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة تطويرا وتوسعة ورصف عدد من المحاور المرورية والشوارع، لإحداث طفرة فى شبكة الطرق وتفتيت الكثافات المرورية، نعرضها فى النقاط التالية.. - رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة . - رصف الطبقة الرابطة بشارع مراد. - البدء فى ترميم نفق بهى الدين بركات تمهيدا لأعمال الدهانات والتطوير. - تطوير ورصف شارع اللبيني. - تم رصف شارع عمر بن العاص وطريق سقارة السياحي بالبدرشين. - رصف طريق المريوطية نطاق فيصل. - تطوير شارع ترعه عبد العال 2. - تطوير طريق المنصورية بدءا من كفر غطاطي. - رصف شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة. - تطوير شارع عباس عناني. - تطوير ورصف طريق غيضان الزيدية. - رصف وتطوير شارع النيل.