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تعرف على محاور مرورية تم تطويرها فى الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة تطويرا وتوسعة ورصف عدد من المحاور المرورية والشوارع، لإحداث طفرة فى شبكة الطرق وتفتيت الكثافات المرورية، نعرضها فى النقاط التالية.. 

 

- رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة .

- رصف الطبقة الرابطة بشارع مراد. 

- البدء فى ترميم نفق بهى الدين بركات تمهيدا لأعمال الدهانات والتطوير.

- تطوير ورصف شارع اللبيني. 

- تم رصف شارع عمر بن العاص وطريق سقارة السياحي بالبدرشين. 

- رصف طريق المريوطية نطاق فيصل.  

- تطوير شارع ترعه عبد العال 2.

- تطوير طريق المنصورية بدءا من كفر غطاطي.

- رصف شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

- تطوير شارع عباس عناني.

- تطوير ورصف طريق غيضان الزيدية. 

- رصف وتطوير شارع النيل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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