شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاور مرورية تم تطويرها فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة تطويرا وتوسعة ورصف عدد من المحاور المرورية والشوارع، لإحداث طفرة فى شبكة الطرق وتفتيت الكثافات المرورية، نعرضها فى النقاط التالية..
- رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة .
- رصف الطبقة الرابطة بشارع مراد.
- البدء فى ترميم نفق بهى الدين بركات تمهيدا لأعمال الدهانات والتطوير.
- تطوير ورصف شارع اللبيني.
- تم رصف شارع عمر بن العاص وطريق سقارة السياحي بالبدرشين.
- رصف طريق المريوطية نطاق فيصل.
- تطوير شارع ترعه عبد العال 2.
- تطوير طريق المنصورية بدءا من كفر غطاطي.
- رصف شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.
- تطوير شارع عباس عناني.
- تطوير ورصف طريق غيضان الزيدية.
- رصف وتطوير شارع النيل.